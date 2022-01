Cómo convertirse en científico de datos

Las empresas de todo el mundo que hacen un uso intensivo de los datos buscan formas de recopilar y analizar los datos de los clientes para ofrecer productos/servicios personalizados y aumentar sus resultados. Ahí es donde entran en juego los gestores y científicos de datos. Se trata de profesionales que pueden obtener información procesable a partir del análisis de datos.

El papel de un científico de datos es una profesión relativamente nueva que existe en la sección transversal entre los negocios y la tecnología. Pueden analizar datos, resolver problemas e identificar tendencias crecientes. Debido a que tienen un inmenso valor en múltiples industrias, son muy buscados y bien pagados. Independientemente de la edad, alguien que busque comenzar una carrera o cambiar de profesión debería considerar esta opción.

Siga leyendo para saber quién es un científico de datos y las formas de convertirse en uno.

Ciencia de datos y científicos de datos

La ciencia de los datos en sí misma se refiere al proceso de extracción de información significativa de los grandes datos para facilitar las decisiones empresariales estratégicas. Esencialmente, los científicos de datos poseen la habilidad técnica para recopilar y procesar datos utilizando diversas técnicas analíticas. Como científico de datos, se encarga de desarrollar modelos predictivos para crear una experiencia totalmente inmersiva para los clientes.

Además, un científico de datos debe dominar los conceptos de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos. Estas herramientas resultan muy útiles para obtener datos que informen sobre la toma de decisiones estratégicas a tiempo. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para convertirse en un científico de datos.

Cómo convertirse en un científico de datos

1. Intenta obtener una licenciatura.

Una proporción significativa de científicos de datos que trabajan en el sector de los datos poseen una licenciatura o un título equivalente. Aunque hay muchos caminos que pueden llevarte a una carrera en la ciencia de los datos, una licenciatura puede llevarte más rápido. Esto se debe a que una licenciatura en informática le proporciona las habilidades necesarias para tener éxito. Además, adquirirás muchas técnicas de análisis.

2. Consigue un título de postgrado.

Además de una licenciatura relacionada con la ciencia de los datos, un título de postgrado en matemáticas, física, economía, informática y ciencias sociales puede prepararte para el trabajo de tus sueños. Como alternativa, si tienes una licenciatura en una disciplina no relacionada, considera la posibilidad de matricularte en un programa de máster en ciencias de la información o en cualquier otro campo relacionado. Tendrás la oportunidad de dominar nuevas habilidades en la resolución de problemas cuantitativos, la codificación, el manejo de grandes conjuntos de datos y la previsión.

3. Domina las habilidades esenciales de una profesión de ciencia de datos.

Hoy en día, la gente no necesita necesariamente una educación formal para conseguir trabajos bien pagados. Si no tienes una educación formal, ten en cuenta que aún puedes convertirte en un científico de datos desarrollando por tu cuenta algunas habilidades imprescindibles. No se puede negar que tener conocimientos de bases de datos es fundamental para una carrera exitosa como científico de datos. Dicho esto, todo científico de datos debe dominar el uso de Oracle Database, MySQL, NoSQL, Teradata y Microsoft SQL Server para almacenar y analizar datos.

Como científico de datos, deberías aprender conceptos matemáticos como probabilidad, análisis de datos y estadística. Además, intenta dominar un lenguaje de programación. Por ejemplo, Python es un lenguaje de propósito general que puedes aprender con muchas aplicaciones. También es posible que quieras aprender a manejar datos y a visualizarlos. Dominar un par de las habilidades mencionadas anteriormente te prepara para una carrera gratificante como científico de datos. Afortunadamente, puede aprender estas habilidades en línea en un campo de entrenamiento de análisis o de un mentor.

4. Obtener experiencia de datos relevantes en el trabajo.

Una cosa es obtener un título o las habilidades de datos necesarias; otra es saber cómo usarlas. No puedes llamarte a ti mismo científico de datos sin tener ninguna experiencia en el campo. Adquirir cierta experiencia analítica es fundamental para convertirse en un científico de datos. Si eres un analista de datos, puedes adquirir una valiosa experiencia en el trabajo que te abrirá una carrera en la ciencia de los datos. Trabajar como analista de datos facilita la transición a un nuevo papel en la ciencia de datos.